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Джикия о прозвище Соболева «Дельфин»: «У него из-за спины вода выходит»

Георгий Джикия объяснил, почему Александра Соболева называют дельфином. Футболисты «Спартака», которые в этом сезоне руководят клубом Winline Медиалиги «Бей Беги», обсудили свои прозвища с третьим боссом команды Ираклием.

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