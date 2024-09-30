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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 30.09.2024. Переосмысливание принципов, понимание своих целей и творческое вдохновение.

Гороскоп на 30.09.2024. Переосмысливание принципов, понимание своих целей и творческое вдохновение.

Овнам звёзды советуют переосмыслить устоявшиеся принципы и взгляды. Разнообразные события и интересные встречи обещают день, наполненный яркими передвижениями, возможными идеями для новых проектов и увлекательных мероприятий.

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