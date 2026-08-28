Британия подтверждает участие в конфликте передачей ракетных технологий, заявил эксперт

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «Мнение» на News Front , что слова спикера МИД России Марии Захаровой о возможности «нанести ответный удар по военным объектам Великобритании в случае применения Киевом британского оружия против РФ» были достаточно жесткими, чтобы Лондон их понял.