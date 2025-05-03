Ученый из лаборатории Sandia Labs, специализирующийся на отслеживании угла входа объектов в атмосферу Земли, продемонстрировал, как существующая сеть датчиков на основе инфразвуковой технологии, предназначенных для обнаружения потенциальных испытаний ядер

Ученый из Sandia Laboratories, специализирующийся на отслеживании угла, под которым объекты входят в атмосферу Земли, продемонстрировал, как существующая сеть инфразвуковых датчиков, используемых для обнаружения потенциальных испытаний ядерного оружия, может быть использована для планетарной обороны.
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