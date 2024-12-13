Аэропорты Южной России: Когда ожидать открытия в 2024 году Юлия ЧелкановаС 3 мая 2024 года аэропорт Элисты (ELS) вновь распахнул свои двери для авиапассажиров после длительного перерыва, вызванного закрытием в феврале 2022 года.