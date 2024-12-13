Аэропорты Южной России: Когда ожидать открытия в 2024 году Юлия ЧелкановаС 3 мая 2024 года аэропорт Элисты (ELS) вновь распахнул свои двери для авиапассажиров после длительного перерыва, вызванного закрытием в феврале 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Орешник» ударит по центрам принятия решений, глушат связь и закрыли небо
- Сегодня Россия закрыла небо, возможны пуски баллистических ракет, «Герани» выбивают цели на юге и в Причерноморье, удары по Украине на сегодня, 10 декабря
- Массированный налет «Гераней» и загадочная ракета из Крыма, удары по Украине на сегодня, 8 декабря
Свежие комментарии