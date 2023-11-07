Тепло и дождливо: какая погода ждет Петербург на сокращенной неделе

Рассказываем о погоде в Санкт-Петербурге на короткой рабочей неделе с 7 по 12 ноября.Погода в Санкт-Петербурге не сильно радует жителей в последнее время: несмотря на тепло (что, кстати, немного выше климатической нормы ноября), город заливают обильные дожди.