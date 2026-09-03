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Пятый канал

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«У меня здесь корни»: Стивен Сигал о том, что его связывает с Владивостоком

«У меня здесь корни»: Стивен Сигал о том, что его связывает с Владивостоком

Семья отца американского актера Стивена Сигала долгое время жила во Владивостоке. Об этом звезда зарубежных фильмов рассказал корреспонденту «Известий» на полях XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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