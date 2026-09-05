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Суббота — день богатства, воскресенье — день болезней: китайский гороскоп на выходные, 5 и 6 сентября

Суббота — день богатства, воскресенье — день болезней: китайский гороскоп на выходные, 5 и 6 сентября

Прогноз основан на древней системе «Бацзы». 123RF/legion-media.ruПервые выходные осени, 5 и 6 сентября, по прогнозу китайского астролога Маргариты Богатовой окажутся полными противоположностей.

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