Уроженец Касимова Даниил Соловьёв – об участии в шоу «Титаны»: «Я действовал по своему плану»

Спортсмен поделился эмоциями от участия в масштабном проекте.Уроженец города Касимова Рязанской области, двукратный чемпион мира по шахбоксу Даниил Соловьёв принял участие во втором сезоне шоу «Титаны» на ТНТ (16+).