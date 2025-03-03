Уроженец Касимова Даниил Соловьёв – об участии в шоу «Титаны»: «Я действовал по своему плану»

Спортсмен поделился эмоциями от участия в масштабном проекте.Уроженец города Касимова Рязанской области, двукратный чемпион мира по шахбоксу Даниил Соловьёв принял участие во втором сезоне шоу «Титаны» на ТНТ (16+).
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