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Три цикла магнитных бурь в феврале 2024 года: какая геомагнитная обстановка продержится до конца зимы

Три цикла магнитных бурь в феврале 2024 года: какая геомагнитная обстановка продержится до конца зимы

Три цикла магнитных бурь в феврале 2024 года: какая геомагнитная обстановка продержится до конца зимы Елена ГалицкаяВ феврале 2024 года метеозависимым людям предстоит пережить настоящее испытание, так как этот месяц будет омрачен тремя циклами магнитных бурь, предупреждают журналисты сайта ftimes.

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