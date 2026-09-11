Жуткая история.Страшная новость пришла из американского студенческого хоккея. 21-летний защитник Мэттью Майич, проспект «Сент-Луис Блюз», оказался в больнице после тренировки Arizona State University.
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