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Бывший военный из США издевался над хоккеистами — один из них впал в кому! Что стряслось с Майичем?

Бывший военный из США издевался над хоккеистами — один из них впал в кому! Что стряслось с Майичем?

Жуткая история.Страшная новость пришла из американского студенческого хоккея. 21-летний защитник Мэттью Майич, проспект «Сент-Луис Блюз», оказался в больнице после тренировки Arizona State University.

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