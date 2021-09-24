Berg PRESS

344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Не могу сказать правда это или нет ,но не вижу в этом ничего плохого. Офицера надо воспитывать в духе патриота. Меня ...В США раскрыли св...
  • Александр Раевский
    Да из этой организации давно выходить нужно, а не "перебрехиваться" с ними!!! Не надо между войной и позором выбирать...Российская делега...
  • Александр
    А Лукашенко им солярку продаст. Чем они хуже хохлов?Польша разместит ...

Лавров и Ле Дриан обсудили Афганистан, Карабах и ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместно способствовать установлению мира в этой стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх