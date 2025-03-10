Илон Маск сообщил о масштабной атаке на X, которая привела к сбоям в работе со...

Илон Маск сообщил о масштабной атаке на X, которая привела к сбоям в работе соцсетиВслед за сообщениями о масштабных сбоях в работе соцсети X, поступавшими в понедельник, 10 марта, от пользователей из разных стран, её владелец Илон Маск (Elon Musk) заявил, что причиной произошедшего стала крупная кибератака.
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