Нападение мигранта на детей: в Ирландии вспыхнули массовые беспорядки, в город вошли военные

В Дублине после нападения алжирского мигранта на младших школьников начались беспорядки. В знак несогласия с миграционной политикой властей люди начали жечь общественный транспорт и переворачивать полицейские автомобили.
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