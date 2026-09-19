Грузовик с батареей 548 кВт•ч и аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron: Tesla Semi оказался даже эффективнее прототипа

Top Gear раскрыл новые детали электрического грузовика Top Gear опубликовал видео с серийной версией Tesla Semi, впервые показав полноценную производственную линию электрического тягача.
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