170,7 тыс прочтений Сегодня Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина.
Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Андреева
Когда уже о Россию перестанут вытирать ноги!? Сколько можно терпеть эти унижения!?
Ответить
6 час.
A
Albert
Наша власть сама мягкотелая, а восточники все воспринимают это как слабость , сколько раз власть наша наступает на те же грабли, я, например, перестал покупать азербайджанскую продукцию
Ответить
2 час.
Галина
На этих рейсах из Баку в Россию, которые сейчас отменили, в основном летают азербайджанцы, как граждане России, так и Азербайджана. Но я повторяю, в основном - азербайджанцы. Кому он навредил?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии