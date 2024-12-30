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Свежие комментарии

  • Галина
    На этих рейсах из Баку в Россию, которые сейчас отменили, в основном летают азербайджанцы, как граждане России, так и...Алиев своим хамст...
  • Albert
    Наша власть сама мягкотелая, а восточники все воспринимают это как слабость , сколько раз власть наша наступает на те...Алиев своим хамст...

Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

 170,7 тыс прочтений Сегодня Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина.

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Комментарии
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Лидия Андреева
Когда уже о Россию перестанут вытирать ноги!? Сколько можно терпеть эти унижения!?
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6 час.
A
Albert
Наша власть сама мягкотелая, а восточники все воспринимают это как слабость , сколько раз власть наша наступает на те же грабли, я, например, перестал покупать азербайджанскую продукцию
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2 час.
Галина
На этих рейсах из Баку в Россию, которые сейчас отменили, в основном летают азербайджанцы, как граждане России, так и Азербайджана. Но я повторяю, в основном - азербайджанцы. Кому он навредил?
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1 час.

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