Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

Лидия Андреева Когда уже о Россию перестанут вытирать ноги!? Сколько можно терпеть эти унижения!?

A Albert Наша власть сама мягкотелая, а восточники все воспринимают это как слабость , сколько раз власть наша наступает на те же грабли, я, например, перестал покупать азербайджанскую продукцию