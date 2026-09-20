В Самарской области избиратель проголосовал за себя и другого человека: как накажут члена УИК

САМАРА, 20 сентября, ФедералПресс. На одном из участков Самарской области в воскресенье зафиксировали факт двойного голосования: избиратель сделал выбор не только за себя, но и за другого человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым