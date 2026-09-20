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ФедералПресс

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В Самарской области избиратель проголосовал за себя и другого человека: как накажут члена УИК

В Самарской области избиратель проголосовал за себя и другого человека: как накажут члена УИК

САМАРА, 20 сентября, ФедералПресс. На одном из участков Самарской области в воскресенье зафиксировали факт двойного голосования: избиратель сделал выбор не только за себя, но и за другого человека.

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