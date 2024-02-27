Она вовсе не колдунья: какие испытания пережила Надежда Кадышева

Она прошла непростой путь к славе, но никогда не жаловалась на судьбу. Народная артистка России Надежда Кадышева всегда появляется на публике с лучезарной улыбкой на лице, а поёт она так, что у слушателей захватывает дух.
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