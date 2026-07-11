Грозовой фронт в Екатеринбурге: 7 самолетов ушли на запасные аэродромы

Мощный грозовой фронт минувшим вечером обрушился на территорию Свердловской области. В Екатеринбурге из-за непогоды семь воздушных судов были вынуждены проследовать на запасные аэродромы, также была отмечена задержка нескольких рейсов.
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