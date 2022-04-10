Роскачество призвало остерегаться фишинговых ссылок для оплаты при покупке техники б/у

pixabay.com/PD Покупка подержанной техники влечет за собой много рисков. Чего стоит остерегаться, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров Так, одна из самых распространенных схем — обман с фишинговыми ссылками.