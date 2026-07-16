«Должны получать дома вовремя»: Путин о сроках ввода жилья

Россияне должны получать купленные дома и квартиры в качественном состоянии и в обещанный срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии