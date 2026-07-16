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Пятый канал

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«Должны получать дома вовремя»: Путин о сроках ввода жилья

«Должны получать дома вовремя»: Путин о сроках ввода жилья

Россияне должны получать купленные дома и квартиры в качественном состоянии и в обещанный срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

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