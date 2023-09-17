Пищевая неофобия: чем опасна избирательность в еде для взрослых и детей

У каждого человека есть нелюбимые продукты. Это нормально и не должно быть проблемой. Но избирательность в еде становится опасной, если угрожает здоровью взрослого или ребенка, поскольку рацион перестает удовлетворять физиологическим потребностям.
У каждого человека есть нелюбимые продукты. Это нормально и не должно быть проблемой. Но избирательность в еде становится опасной, если угрожает здоровью взрослого или ребенка, поскольку рацион перестает удовлетворять физиологическим потребностям.
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