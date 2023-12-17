Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

За сутки число пролетов самолетов-разведчиков ВКС РФ возросло в семь раз Александр Ситников На фото: ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Донецком направлении во время боевой работы по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.
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