Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

За сутки число пролетов самолетов-разведчиков ВКС РФ возросло в семь раз Александр Ситников На фото: ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Донецком направлении во время боевой работы по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.