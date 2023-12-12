Встреча Байдена с Зеленским

12 декабря Зеленский посетит Вашингтон, где они с Байденом обсудят поддержку Украины со стороны США. «Лидеры обсудят насущные нужды Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент», — отмечается в сообщении Белого Дома.