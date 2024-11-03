В России не будут вводить предельные розничные цены на продукты

Власти России не считают необходимым вводить максимальные розничные цены или надбавки на социально значимые продукты питания, подверженные риску удорожания, пишет "Интерфакс" со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты, прошедшего на минувшей неделе в российском кабмине.