Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Верия (Безденежных)
    "Думосиды" - это люди, живущие в совсем другой реальности...Роднина заявила, ...
  • Александр Макеев
    Супер богачи бесятся с жиру! Покупают где ни попадя всякие игрушки, в данном случае купили большое количество наёмных...Путин вас предупр...
  • ninikooo Митусова
    Пусть уезжает в США эта злобная старуха! Нечего здесь « изображать деятельность»  в Госдуме за высокую зарплату, разг...Роднина заявила, ...

«Хитрый ход» России: 6 тысяч тел погибших ВСУ передадут Киеву — и повесят на него миллиардные выплаты

«Хитрый ход» России: 6 тысяч тел погибших ВСУ передадут Киеву — и повесят на него миллиардные выплаты

БлокнотРУ Россия передает Киеву тела погибших украинцев и ставит Украину перед весомой финансовой нагрузкой — семьям бойцов обещаны выплаты по 15 миллионов гривен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Пострадает прибыльный бизнес наркошибздика! Торговля органами!
Ответить
12 час.
Владимир Витковский
... эта падаль приходила на территорию РОССИИ вс оружием в поганых лапах, вот она и утилизирована, не надо жалеть,эти существа нас не жалеют...
Ответить
11 час.
ВВ
Владимир Витковский
... отдать, зачем нам это...
Ответить
11 час.
наверх