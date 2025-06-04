«Хитрый ход» России: 6 тысяч тел погибших ВСУ передадут Киеву — и повесят на него миллиардные выплаты

БлокнотРУ Россия передает Киеву тела погибших украинцев и ставит Украину перед весомой финансовой нагрузкой — семьям бойцов обещаны выплаты по 15 миллионов гривен.
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