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ФАС завела 15 дел на топливных спекулянтов

ФАС завела 15 дел на топливных спекулянтов

Пока в Забайкалье автомобилисты сутками стоят в очередях за ограниченным количеством бензина, а аграрии хватаются за голову из-за взлетевшего дизтоплива, Федеральная антимонопольная служба нанесла массированный удар по участникам топливного рынка.

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