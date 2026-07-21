ФАС завела 15 дел на топливных спекулянтов

Пока в Забайкалье автомобилисты сутками стоят в очередях за ограниченным количеством бензина, а аграрии хватаются за голову из-за взлетевшего дизтоплива, Федеральная антимонопольная служба нанесла массированный удар по участникам топливного рынка.
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