В Ивановской области банда украла из деревенского дома сейф с 3 млн рублей

В Ивановской области в суд уходит дело 48-летнего жителя Ивановского района. Мужчину обвиняют по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере».
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