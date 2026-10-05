«Разрушилась вся моя прошлая жизнь»: как Вера Брежнева после Меладзе и «ВИА Гры» начала карьеру заново

Осенью 2026 года у Веры Брежневой словно две сцены. На одной — VIRA и новый украиноязычный альбом «Сяйво», где она стала соавтором большинства песен.
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