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«Разрушилась вся моя прошлая жизнь»: как Вера Брежнева после Меладзе и «ВИА Гры» начала карьеру заново

«Разрушилась вся моя прошлая жизнь»: как Вера Брежнева после Меладзе и «ВИА Гры» начала карьеру заново

Осенью 2026 года у Веры Брежневой словно две сцены. На одной — VIRA и новый украиноязычный альбом «Сяйво», где она стала соавтором большинства песен.

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