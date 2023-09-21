А вы поняли, зачем в Ереване заблокировали наше посольство? Они считают, что Россия должна их защищать от Азербайджана

ВС

Валерий Сорокин

Я не понимаю этих армян, то ли они тупые, или хитрожопые. То пашинян ( он же полит. проститутка) заявляет что Нагорный Карабах (Арцах) , является территорией азербайджана. Но в тоже время 9 сентября провели внеочередные непрямые президентские выборы в Арцахе. То пашинян заявляет что надо выйди из ОДКБ, и отказывается проводить учение ОДКБ Нерушимое братство в этом году. И в тоже время в сентябре провела учение с американцами на своей территории. То эта полит.проститутка заявляет, что миротворцы Россия не выполняет свои обязательства в Арцахе, и ездит по другим странам, чтобы те приняли участие в этом. А когда Россия оказывает гуманитарную помощь Арцаху, полит.проститутка заявляет, что капля в море. То эти армяне на выборах в совет старейшин, видя как пашинян предают интересы армении , не смотря на это голосуют за партию пашиняна. Так кто же вы армяне тупые или хитрожопые? За чем вы блокируете посольство России.