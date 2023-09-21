Удивительные, всё-таки, люди. Ну, вот просто слов у меня не хватает. Совсем недавно Пашинян с трибуны орал, что дескать, Армения в вопросе безопасности сделала ставку "не на тех партнёров", откровенно имея в виду Россию, затеял дружбу с НАТО и даже начал совместные с ними учения.
А вы поняли, зачем в Ереване заблокировали наше посольство? Они считают, что Россия должна их защищать от Азербайджана
Комментарии
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Samarium
Россия что в каждую грязную дырку затычка ??/ То казахи, то киргизы, то теперь вот армяне....У них пиндосы в друзьях ныне, вот пусть и спасают этих " братьев"......
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20 час.
ЕБ
Елена Бреслова
сатанинская нагло-скунсия стравливает все народы по нац.признаку и всё ради власти и выгоды... А за наших миротворцев я бы выслала из России и армян и азеров, с конфискацией... Жаль, что Путин не Сталин...
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19 час.
ВС
Валерий Сорокин
Я не понимаю этих армян, то ли они тупые, или хитрожопые. То пашинян ( он же полит. проститутка) заявляет что Нагорный Карабах (Арцах) , является территорией азербайджана. Но в тоже время 9 сентября провели внеочередные непрямые президентские выборы в Арцахе. То пашинян заявляет что надо выйди из ОДКБ, и отказывается проводить учение ОДКБ Нерушимое братство в этом году. И в тоже время в сентябре провела учение с американцами на своей территории. То эта полит.проститутка заявляет, что миротворцы Россия не выполняет свои обязательства в Арцахе, и ездит по другим странам, чтобы те приняли участие в этом. А когда Россия оказывает гуманитарную помощь Арцаху, полит.проститутка заявляет, что капля в море. То эти армяне на выборах в совет старейшин, видя как пашинян предают интересы армении , не смотря на это голосуют за партию пашиняна. Так кто же вы армяне тупые или хитрожопые? За чем вы блокируете посольство России.
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19 час.
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