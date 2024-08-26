Больше всех должны пострадать немецкие автопроизводители: Китай подготовил зеркальный ответ на заградительные европейские пошлины

Министерство коммерции Китайской Народной Республики (бывшее Министерство внешней торговли и экономического сотрудничества или Минторг Китая) подготовило зеркальный ответ на заградительные европейские пошлины на электромобили из Поднебесной.
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