Кадровые перестановки в Краснодарском крае: в четырех поселениях назначили новых врио

Кадровые перестановки в Краснодарском крае: в четырех поселениях назначили новых вриоСразу четыре сельских поселения Кубани сменили руководителей — правда, пока в статусе временно исполняющих обязанности.
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