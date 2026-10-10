Почему в СССР 17 лет не праздновали День Победы

9 мая 1945 года, когда из московских репродукторов раздался характерный голос Юрия Левитана, зачитывавшего приказ Верховного главнокомандования о победе над фашистской Германией, вся Советская страна ликовала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым