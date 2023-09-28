Больше мигрантов — выше доходы бизнеса. Вот и вся политика

Эдуард Николаев нет во власти своих, жиды

Людмила Свириденко Простите, вот у нашей власти мозги есть? Мы, вообще, кого и зачем выбираем? Кто в здравом уме и трезвой памяти в проблемные времена ослабляет свою страну чужими? Изнутри шарахнет, снаружи поддержат, вы-то почему надеетесь на то, что усидите? Отберут и власть и деньги. А вы вместо того, чтобы делать ставку на собственную страну, заполняете её чужаками, делаете неустойчивой. Зачем?