Пора понять, что приток проблемных гастарбайтеров напрямую связан с утечкой мозгов из страны Евгений Берсенев Фото: URA.
Больше мигрантов — выше доходы бизнеса. Вот и вся политика
Комментарии
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Эдуард Николаев
нет во власти своих, жиды
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16 час.
Людмила Свириденко
Простите, вот у нашей власти мозги есть? Мы, вообще, кого и зачем выбираем? Кто в здравом уме и трезвой памяти в проблемные времена ослабляет свою страну чужими? Изнутри шарахнет, снаружи поддержат, вы-то почему надеетесь на то, что усидите? Отберут и власть и деньги. А вы вместо того, чтобы делать ставку на собственную страну, заполняете её чужаками, делаете неустойчивой. Зачем?
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14 час.
Татьяна Пономарева
Не правда. Это мигрантам больше платят, чем нашим. Просто власть решила убить страну, вытеснить коренное население. Ведут они себя как хозяева, а мы, как приезжие. Власти нужно из населения сделать тупых рабов. В стране все делается для комфортного проживания мигрантов. А наши должны погибать на войне, чтобы мигранты могли хорошо жить на этих территориях. Идет целенаправленное уничтожение русского мира.
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14 час.
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