Лукашенко: давайте определим единые критерии демократии

Единые критерии демократии и демократичности для Запада и не западных стран, включая Белоруссию и Россию, предложил ввести президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 января на пресс-конференции в Минске.
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