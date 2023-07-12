Военное обозрение

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Bloomberg: военные самолеты КНР совершили крупнейший за последние месяцы вылет к Тайваню

Bloomberg: военные самолеты КНР совершили крупнейший за последние месяцы вылет к Тайваню

НОАК провела очередные крупные военные учения вокруг острова Тайвань. На этот раз в маневрах участвовало наибольшее за последние месяцы количество китайских боевых самолетов, пишет Bloomberg.

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