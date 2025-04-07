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Царьград

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СБУ пообещала Чалому* тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для ВС России

СБУ пообещала Чалому* тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для ВС России

Жителю Киева пообещали заплатить тысячу рублей за посылку с почти 900 граммами взрывчатки.За одну посылку, в которой находилось почти 900 г взрывчатки, спецслужбы Украины обещали заплатить 1000 рублей киевлянину Вадиму Чалому*.

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