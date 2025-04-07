СБУ пообещала Чалому* тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для ВС России

Жителю Киева пообещали заплатить тысячу рублей за посылку с почти 900 граммами взрывчатки.За одну посылку, в которой находилось почти 900 г взрывчатки, спецслужбы Украины обещали заплатить 1000 рублей киевлянину Вадиму Чалому*.