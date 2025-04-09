Психогеографическая ролевая игра Hopetown в духе Disco Elysium взяла курс на Steam и полу...

Психогеографическая ролевая игра Hopetown в духе Disco Elysium взяла курс на Steam и получит поддержку русского языкаЛондонская студия Longdue, основанная бывшими сотрудниками ZA/UM, Bungie, Rockstar и Brave At Night, прояснила целевые платформы психогеографической ролевой игры Hopetown в духе Disco Elysium.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)