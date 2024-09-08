НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Помню тульскую воду по ноябрю 2006, - тогда вода из крана была совершенно молочная. При кипячении стакана воды - на с...В Туле жители Сов...
  • Сергей Захаров
    🇷🇺В Туле осудили ви...
  • Сергей Захаров
    Ну и откуда справедливоости взяла? Мой друг за чужую машину помятую несильно 200 тысяч заплатил а тут за смерть Челов...В Туле осудили ви...

В Туле по городу явка голосующих составила 33 процента за 2 дня

В Туле по городу явка голосующих составила 33 процента за 2 дня

По итогам первых двух дней явка избирателей по городу Туле составила 33,03%. Статистику в ходе брифинга в пресс-центре избиркома Тульской области предоставила председатель ТИК Центрального района города Тулы Ольга Шепарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх