В Туле по городу явка голосующих составила 33 процента за 2 дня

По итогам первых двух дней явка избирателей по городу Туле составила 33,03%. Статистику в ходе брифинга в пресс-центре избиркома Тульской области предоставила председатель ТИК Центрального района города Тулы Ольга Шепарова.
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