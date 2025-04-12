Появились подробности ДТП, которое произошло около РДМ в Рязани

Инцидент произошел вблизи дома №95 и повлек за собой столкновение трех автомобилей. По предварительной версии, 25-летний водитель автомобиля «Mazda» спровоцировал столкновение с автомобилем «Daewoo», которым управлял 29-летний житель Рязанского района.
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