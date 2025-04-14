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Россиянам объяснили, почему выгодно регулярно передавать показания счётчиков

Россиянам объяснили, почему выгодно регулярно передавать показания счётчиков

Многие жильцы переживают, что их оштрафуют, если они забудут или не станут передавать показания счётчиков воды и электричества, однако есть важный момент, который может повлиять на размер платежей, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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