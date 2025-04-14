Россиянам объяснили, почему выгодно регулярно передавать показания счётчиков

Многие жильцы переживают, что их оштрафуют, если они забудут или не станут передавать показания счётчиков воды и электричества, однако есть важный момент, который может повлиять на размер платежей, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.