Россиянам объяснили, почему выгодно регулярно передавать показания счётчиков

Многие жильцы переживают, что их оштрафуют, если они забудут или не станут передавать показания счётчиков воды и электричества, однако есть важный момент, который может повлиять на размер платежей, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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