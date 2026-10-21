Армия России освободила Червоный Яр в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Морпехи группировки войск «Восток» в ходе наступления взяли под контроль село Червоный Яр и заранее подготовленный укрепрайон ВСУ.
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