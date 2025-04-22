Полиция нашла вандала, разбившего остановку в центре Астрахани

Еще один пункт ожидания общественного транспорта лишился защитного стекла. На этот раз буйный местный житель разбил центральную остановку «Сквер Ульяновых» со стороны ТЦ «Премиум-Холл» на улице Адмиралтейской.
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