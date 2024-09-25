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"Дворников не хватает": Русские предложили Виторгану искупить вину перед Россией

"Дворников не хватает": Русские предложили Виторгану искупить вину перед Россией

Царьград Что говорил Виторган о России перед отъездом? Говорил, а теперь вернулся Виторган, называвший поддерживающих СВО "дебилами", вернулся в Россию из Израиля.

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Комментарии
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александр перминов
Может это п.......И ваще этих мразей близко к границе России не подпускать
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16 час.
БХ
Богдан ХХХ
Не надо ходить на спектакли с его участием. Но нашим людям все равно, не всем конечно, но большинству.
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14 час.
Elena Dmitrieva
Как с такой харей его вообще взяли в артисты. У большинства людей попа выглядит изящнее.
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14 час.

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