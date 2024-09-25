"Дворников не хватает": Русские предложили Виторгану искупить вину перед Россией

Царьград Что говорил Виторган о России перед отъездом? Говорил, а теперь вернулся Виторган, называвший поддерживающих СВО "дебилами", вернулся в Россию из Израиля.
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