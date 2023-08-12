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«Милан» отдал Мессиаса в аренду «Дженоа» с обязательством выкупа

«Милан» отдал Мессиаса в аренду «Дженоа» с обязательством выкупа

32-летний бразильский полузащитник продлил контракт с миланцами до лета 2025 года и перешел в клуб из Генуи на правах аренды.

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