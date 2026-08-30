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Русская весна

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Что предложил глава ЦРУ во время тайного визита в Россию

Что предложил глава ЦРУ во время тайного визита в Россию

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во время секретной поездки в Москву предложил провести трёхсторонний саммит с участием президентов США, России и Украины для возобновления мирных переговоров.

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