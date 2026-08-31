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Щит для современного коттеджа — обязательный минимум автоматики (УЗО, реле напряжения, УЗДП)

Щит для современного коттеджа — обязательный минимум автоматики (УЗО, реле напряжения, УЗДП)

Электрощит современного коттеджа — это не просто набор автоматов для защиты проводки от перегрузки. УЗО, реле напряжения и УЗДП дополняют друг друга и помогают защитить людей, электросеть и оборудование от разных типов аварий.

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