Щит для современного коттеджа — обязательный минимум автоматики (УЗО, реле напряжения, УЗДП)

Электрощит современного коттеджа — это не просто набор автоматов для защиты проводки от перегрузки. УЗО, реле напряжения и УЗДП дополняют друг друга и помогают защитить людей, электросеть и оборудование от разных типов аварий.
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