«Торпеда» или «Колхозница»: какие сорта дыни брать сейчас, чтобы не разочароваться

Простейший способ разочароваться в дыне – купить ее, ориентируясь только на запах и цвет. Яркая корка и сладкий аромат часто обманывают, а методы с постукиванием и нюханием дают сбой в 50% случаев.
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