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  • HotRS
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    Я еще года полтора назад писал, что на СВО проблемы со снабжением. Мобилизованные все покупали сами, потом якобы им д...Херой армии Лаоса

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