СБ России отправил 150 странам приглашения в Москву на встречу по безопасности

В Москве пройдет XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Совбез России направил приглашения 150 странам и 20 международным организациям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.
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